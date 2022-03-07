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В Украине заработает национальный роуминг: что это такое?

В Украине заработает национальный роуминг: что это такое?

Во время военных действий у украинцев могут возникать проблемы с мобильной связью, и поэтому ведущие украинские мобильные операторы – Vodafone, Киевстар и lifecell – решили объединиться и совместно с другими госструктурами запустить в Украине национальный роуминг.

Рецепты

Об этом сообщила у себя в Facebook пресс-секретарь Vodafone Виктория Павловская.

Что такое национальный роуминг?

В случае если какая-либо сеть будет временно недоступна, украинские пользователи смогут переключаться на сети других операторов, сохранив при этом действующие тарифы. Можно будет совершать звонки и отправлять sms-сообщения.

«То, что делают сегодня украинские операторы, не делала еще ни одна страна в условиях боевых действий»,

– отметила Виктория Павловская.

По ее словам, национальный роуминг будет запускаться постепенно. Первоначально им планируется охватить зоны боевых действий (в Харьковской, Херсонской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Кировоградской, Николаевской областях), а затем географию услуги расширят по всей Украине.

Как подключиться к национальному роумингу?

Также пресс-секретарь Vodafone приводит небольшую инструкцию, как подключиться к роумингу. Для этого нужно:

  • отключить автовыбор сети (на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор; на iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети);
  • найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-Kyivstar или Lifecell;
  • если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть;
  • проверить возможность исходящего звонка и SMS.

Если подключиться к сети другого оператора не удается, попытайтесь перезагрузить телефон и повторить.

При этом важно ежедневно пытаться вернуться (подключиться) к сети своего оператора вручную либо включив автовыбор сети.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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