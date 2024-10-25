Прогноз синоптиков на субботу, 26 октября

Завтра, в субботу, 26 октября 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается относительно теплая осенняя погода.
Прогноз погоды в Одессе на 26 октября
Малооблачно. Без осадков.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-9°C тепла, днем 12-14°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 26 октября
Малооблачно. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 1°C мороза до 4°C тепла, местами до 9°C тепла, днем 12-17°C.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
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