Прогноз синоптиков на субботу, 26 октября

Церковные праздники 25 октября: приметы, кого почитают и чего нельзя делать Церковный праздник сегодня, 25 октября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы этого дня верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему. ПОДРОБНЕЕ