Прогноз синоптиків на суботу, 26 жовтня

Завтра, у суботу, 26 жовтня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується відносно тепла осіння погода.
Прогноз погоди в Одесі на 26 жовтня
Малохмарно. Без опадів.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 7-9°C тепла, вдень 12-14°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 26 жовтня
Малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 1°C морозу до 4°C тепла, місцями до 9°C тепла, вдень 12-17°C.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
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