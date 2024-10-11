В Одессе пройдет футбольный турнир, посвященный памяти погибших защитников Украины

Каким будет футбольный турнир 13 октября в Одессе

Мероприятие пройдет на большом поле. Соревноваться будут четыре команды. Участниками станут игроки футбольного клуба «Черноморец», ветераны российско-украинской войны, ветераны спорта, одесские футболисты. Победителей ждут кубки из военной атрибутики.

Ветеран российско-украинской войны, руководитель проекта по чествованию памяти погибших защитников и защитниц Украины «Это важно» Денис Жарков рассказал, что турнир посвящен памяти трех погибших военных. Вспомнят морских пехотинцев Михаила Макушева и Валерия Болдышора и пулеметчика 28-й отдельной механизированной бригады Виталия Шума. Они погибли на фронте в борьбе за свободу Украины. Их семьи организаторы поддержат финансово.

Это будет тринадцатое мероприятие проекта «Это важно». Почему именно футбол? «Футбол — один из самых популярных видов спорта, многие погибшие военные занимались им. Мы проводили турниры по мини-футболу, футзалу, кросфиту, настольному теннису для детей, ММА, кикбоксингу, бразильскому джиу-джитсу, греко-римской борьбе», — рассказал Денис.

Они живы, пока мы их помним

Проект «Это важно» родился в 2019 году после гибели воинов-разведчиков 137-го отдельного батальона морской пехоты. Денис Жарков инициировал проведение футбольного матча в память о Денисе Козьме. Он был активным участником ультрас-движения одесского «Черноморца». Пятый год такие спортивные мероприятия уже как традиция. «Надо уважать павших воинов, потому что они живы, пока мы их помним», — считает Денис Жарков.

Болдышор, Макушев, Шум. Какими они были

Михаилу Макушеву навсегда останется 23 года. Он учился в Черноморском лицее на электромеханика. А потом связал жизнь с армией. Потому что с детства мечтал быть военным. Пошел по контракту в морскую пехоту. Погиб в апреле прошлого года в Донецкой области. За мужество награжден посмертно знаком «Золотой крест».

Валерий Болдышор родился в селе Затишье, что в Одесской области. Проходил срочную службу в Нацгвардии, а после полномасштабного вторжения России пошел добровольцем в морпехи. Защищал Украину на Донецком и Херсонском направлениях. Ему было 27 лет. Имел почетный берет морской пехоты за прохождение психологической полосы.

Виталий Шум родом из города Черноморск. Работал в должности пулеметчика 28-й отдельной механизированной бригады. В 2014 году погиб в Донецкой области. За мужество и профессионализм награжден орденом «За мужество» III степени. Виталию было 39 лет.

Ребята идут на войну не погибать, а защищать

Алексей Уразов стал партнером проекта «Это важно». По его словам, мероприятия чествования героев очень эмоциональные. У каждого воина были планы на свое будущее и свою жизнь. Но они взяли в руки оружие и пошли защищать. Никто не шел на войну, чтобы погибнуть. «Принести в жертву самое дорогое, что есть у человека, поставить свою жизнь за свободу и убеждения — это самая высокая цена», — говорит Алексей.

Он считает, что спортивные турниры помогают укрепить социальные связи. Они пропагандируют патриотизм и взаимоуважение.

Посмотреть футбол и поболеть могут все желающие. Для этого надо позвонить по номеру на афише. Это контакты Дениса Жаркова. Организаторы не разглашают подробностей публично из соображений безопасности. «К сожалению, не в каждом человеке в такое сложное время можно быть уверенным», — считает Денис.

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