Прогноз погоды на зиму для Одесской области

Прогноз составлен по модели CFS.

ДЕКАБРЬ:

🌡️ Температура: около нормы

💧 Осадки: выше нормы

ЯНВАРЬ:

🌡️ Температура: выше нормы

💧 Осадки: ниже нормы

ФЕВРАЛЬ:

🌡️ Температура: выше нормы

💧 Осадки: ниже нормы

🔻ЗИМА 2022-2023:

🌡️ Температура: выше нормы

💧 Осадки: ниже нормы

Также специалисты уточнили прогноз на декабрь с помощью модели ECMWF .

Так, согласно прогнозу аномалий температуры воздуха на период с 5 декабря по 1 января, юг Одесской области может получить положительную аномалию. Это значит, что температура будет выше нормы.

На остальной части области — около нормы (за исключением периода 26 декабря-1 января)

По осадкам: выше нормы за период — 5-18 декабря и около нормы за 19 декабря-1 января.

Ранее мы публиковали прогноз погоды на предстоящую зиму от синоптиков Укргидрометцентра.

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