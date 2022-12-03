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Прогноз погоды на зиму для Одесской области

Прогноз погоды на зиму для Одесской области

Одесский синоптический ресурс THE WEATHER LAB опубликовал прогноз погоды на начавшуюся зиму.

Прогноз составлен по модели CFS.

ДЕКАБРЬ:

🌡️ Температура: около нормы

💧 Осадки: выше нормы

ЯНВАРЬ:

🌡️ Температура: выше нормы

💧 Осадки: ниже нормы

ФЕВРАЛЬ:

🌡️ Температура: выше нормы

💧 Осадки: ниже нормы

🔻ЗИМА 2022-2023:

🌡️ Температура: выше нормы

💧 Осадки: ниже нормы

Также специалисты уточнили прогноз на декабрь с помощью модели ECMWF .

Так, согласно прогнозу аномалий температуры воздуха на период с 5 декабря по 1 января, юг  Одесской области может получить положительную аномалию. Это значит, что температура будет выше нормы.

На остальной части области — около нормы (за исключением периода 26 декабря-1 января)

По осадкам: выше нормы за период — 5-18 декабря и около нормы за 19 декабря-1 января.

Ранее мы публиковали прогноз погоды на предстоящую зиму от синоптиков Укргидрометцентра.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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