Прогноз погоды на зиму для Одесской области

Одесский синоптический ресурс THE WEATHER LAB опубликовал прогноз погоды на начавшуюся зиму.
Прогноз составлен по модели CFS.
ДЕКАБРЬ:
🌡️ Температура: около нормы
💧 Осадки: выше нормы
ЯНВАРЬ:
🌡️ Температура: выше нормы
💧 Осадки: ниже нормы
ФЕВРАЛЬ:
🌡️ Температура: выше нормы
💧 Осадки: ниже нормы
🔻ЗИМА 2022-2023:
🌡️ Температура: выше нормы
💧 Осадки: ниже нормы
Также специалисты уточнили прогноз на декабрь с помощью модели ECMWF .
Так, согласно прогнозу аномалий температуры воздуха на период с 5 декабря по 1 января, юг Одесской области может получить положительную аномалию. Это значит, что температура будет выше нормы.
На остальной части области — около нормы (за исключением периода 26 декабря-1 января)
По осадкам: выше нормы за период — 5-18 декабря и около нормы за 19 декабря-1 января.
Ранее мы публиковали прогноз погоды на предстоящую зиму от синоптиков Укргидрометцентра.
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