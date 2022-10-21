Какой будет погода предстоящей зимой: прогноз синоптиков

Синоптики сразу предупреждают, что прогноз более чем вероятностный. Тем не менее он дает общее представление о предстоящей погоде. Экстремальных холодов до -30 не предвидится, как и вообще длительных похолоданий.

Прогноз погоды: зима 2022-2023 годов в Украине будет умеренно теплой

Укргидрометцентр представил вероятный сценарий развития погодных условий в течение зимы 2022-2023 гг.

Средняя температура ожидается на 1-2 градуса выше нормы (декабрь-фераль), а вероятность длительных периодов очень холодной погоды с минимальной температурой -25 — -30 градусов в Украине очень низкая.

В большей степени вероятны кратковременные существенные похолодания продолжительностью 1-5 суток, когда минимальная температура ночью составит -15…-20 градусов на северо-востоке страны до -26 градусов;

Запланированный перенос начала отопительного периода на более поздние сроки и его окончание на более ранние сроки обоснован и подтверждается метеорологическими расчетами.

Как рассчитывался прогноз погоды на зиму

При этом метеорологи предупреждают, что современное развитие науки прогнозирования погоды во всем мире еще не позволяет составлять достоверные прогнозы развития атмосферных процессов на длительные периоды (1-3 месяца и более).

Но с учетом накопленных данных в большинстве областей Украины за последние 80-100 лет и более, у украинских метеорологов есть возможность определения трендов (направлений) в температурном режиме в Украине.

Такой подход позволяет оценить вероятность различных сценариев развития погодных условий, и давать рекомендации по ожидаемому температурному режиму в разные сезоны года.