И о погоде: зимою лето, осенью – весна

Прогнозы погоды всегда живо интересовали человечество. А не грянет ли, например, ливень в самый разгар охоты на мамонта? Народные синоптики почитались тогда шаманами и магами. Сегодня работники гидрометеорологической службы приобрели статус исследователей и ученых. О том, как делаются их научно-обоснованные предсказания, рассказали нашим читателям накануне своего профессионального праздника одесские метеорологи и синоптики.

От прогноза погоды — до озоновых дыр

Готовят метеорологов и климатологов, океанологов и агрометеорологов, гидрологов и гидрографов в Государственном гидрометеорологическом институте Одесского государственного экологического университета. И востребованы специалисты этих не самых обычных профессий не только в гидрометцентрах.

Специализированные синоптики необходимы в портах, аэропортах и даже Одесскому отделению «Укрзалізницi». Сельхозфирмы ждут агрометеорологов, прогнозирующих, реально ли собрать урожай дважды за сезон. Гидрографы прокладывают фарватеры движения судов. Гидрологи прогнозируют максимальные стоки весеннего половодья. А самые отважные и романтичные метеорологи отправляются на украинскую антарктическую станцию «Академик Вернадский» – кухню погоды всей Земли.

Кроме обязательного комплекса метеонаблюдений мониторят на станции и «поведение» озоновых дыр, появление или расширение которых чревато для всего живого на Земле нехорошими последствиями. Потому зимовщики систематически измеряют толщину озонового слоя. Бывает, он истощается, бывает – приближается к нормальной плотности. На сегодняшний день, сообщают ученые, озоновая дыра над Антарктикой неуклонно сокращается.

Лето в ноябре и снег по летнему времени

А глобальное потепление, судя по всему, все же предвидится. Вот и ноябрь в этом году кажется аномально теплым. Хотя синоптики утверждают, что самой высокой для ноября температура была в 1926 году – 26 градусов.

Периоды теплой погоды становятся продолжительней – средняя температура по Земле все же растет. К тому же климатологи и метеорологи говорят о «сдвиге сезонов»: зимы начинаются позже, а весной нередки снежные заносы.

– В марте 2017 года острили: «С 26 марта снег будет идти по летнему времени», – вспоминает ведущий синоптик отдела метеопрогнозов Гидрометцентра погоды Черного и Азовского морей Елена Тарнавская.

А вот переходные сезоны с умеренными температурами становятся все короче.

По облаку, пли!

Но, оказывается, человек в какой-то мере может управлять атмосферными процессами. И не только шаманы умеют вызывать дождь и прекращать град. Сегодня на некоторые природные явления возможно влиять, владея не тайными знаниями, а точным расчетом.

– Если на День города, например, обещают дожди, можно провести комплекс мероприятий, позволяющий осадки минимизировать, – рассказал замдиректора гидромета по учебно-методической работе Олег Прокофьев. – Я не говорю «убрать полностью», потому что природные процессы обладают колоссальной энергией. Можно виноградники от града защитить. А в аэропортах, рассеяв туман, – увеличить видимость при взлете и посадке самолетов. Для этого в нашем городе работала Одесская военизированная служба активного влияния на гидрометеорологические процессы.

«Расстреливают» тучи с пусковых установок ракетами класса «земля-воздух». «Засевают» зарядами с йодистым серебром, конденсирующим на себе влагу. В результате, градины формируются гораздо меньшего размера, и, достигнув земли, тают.

– Очень часто муниципалитет «заказывал» погоду на День города, – вспоминает Олег Прокофьев, 7 лет проработавший в службе. – Конечно, если фронт движется на город, мы не можем сделать, чтобы осадков совсем не было. Тогда облако «подкармливают», а потом «расстреливают» на подходе к городу – там дождь и проливается. Если облачность небольшая, достаточно использовать 3-6 ракет. Запуск одной стоил 150-200 долларов. Однажды пришлось запустить 24 ракеты.

Конечно, в штате обязательно был синоптик. Тысячи долларов в облако наобум не швыряют – только в строго определенном температурном диапазоне. Но со временем все же государственное финансирование службы прекратилось.

Почтенные будки и мечта о радаре

Первое звено прогноза погоды – наблюдения метеорологов. Тысячи метеорологических станций во всем мире отправляют свои круглосуточные наблюдения за состоянием погоды в банк данных системы телесвязи Всемирной метеорологической организации. Там и формируется карта погоды Земли

Прогнозы бывают разные: срочные, сверхсрочные, долгосрочные, сверхдолгосрочные. В Гидрометцентре погоды Черного и Азовского морей – только срочные. К сожалению, укомплектована станция, история которой насчитывает более 150 лет, аппаратурой, не совсем соответствующей последнему слову науки. Метеорологические будки, например, – такие себе скворечники с датчиками изменения температуры и влажности воздуха – изобретены были в 1864 году. Работают качественно – так же, как и прочее наблюдательное оборудование. И оправдываемость прогнозов нашего гидрометцентра составляет 90-100%. Для полного счастья, признаются его специалисты, не хватает метеорадара, прогнозирующего, грозы, шквалы, грады. Но приобрести его службе, дающей прогнозы погоды, в частности, ГСЧС, СБУ, Национальной полиции, военному комиссариату, государство, видимо, пока не в состоянии.

Собрался в путь – жди потопа

В просвещенном зарубежье, как правило, метеостанции автоматизированы. В одесском гидрометцентре наблюдения ведут люди. И признают, что кроме точного расчета, для прогнозирования погоды немалое значение имеет интуиция. Сами синоптики определяют ее как «профессионализм на подсознательном уровне». Но чаще по поводу примет и «шестого чувства» шутят: «Если разгневанные соседи тащат тебя за волосы к родителям, жди неприятностей».

Особо не афишируя, признают сотрудники гидрометцентра влияние на точность прогноза и «человеческого фактора». Существуют, к примеру, синоптики, у которых на смене природные катаклизмы крайне редко случаются — даже вопреки прогнозу. А вот другие – только и делают, что штормовые предупреждения поднимают. Но главная примета, которая на основании векового опыта учитывается при составлении прогнозов, – ждите стихийного бедствия, если собрались в путь. Шутки шутками, но доля мистики в деле предсказания погоды все же есть.

О народных синоптиках и снеговиках в одуванчиках

Впрочем, Елена Тарнавская в народные приметы не верит.

– Во-первых, неизвестно, в какой местности появилась эта примета. Во-вторых, климат на Земле со времен древних предсказаний значительно изменился, – считает специалист. – Единственная примета, которой я еще иногда доверяю – с какой стороны ветер на Покрова, такая и зима будет. Но однажды 14 октября по Востоку Украины дул южный ветер, а у нас — северо-западный. Но, как обычно, зима там была суровая, а у нас – теплее на 5-10 градусов. Как правило, народные синоптики, предсказывают погоду в целом по Украине. Но прогнозировать ее обобщенно даже по Одесской области, вытянутой с севера на юг, невозможно. В 2017 году, например, 20 апреля в Одессе, «согретой» морем, шел дождь, а в Раздельной, расположенной совсем недалеко, – выпало рекордное количество снега. Хорошо, мы вовремя ГСЧС предупредили. Народ тогда лепил снеговиков и украшал их веночками из одуванчиков.

Местами – дождь, местами — снег

Даже по Одессе погоду предсказать сложно: на поселке Котовского может идти снег, а в центре — дождь. А по районам города гидрометцентр прогнозов не дает — нет соответствующей аппаратуры. В результате точность прогнозирования не всегда достигает 100%.

– Потому без термина «местами» ну, просто никак, – признается Елена Тарнавская.- Хоть люди и смеются.

Но все же не устают – как в древности прорицателей — забрасывать синоптиков вопросами.

– Самый смешной: «Когда лето наступит?», – делится Елена. – У нас один ответ: «1 июня». Очень популярен: «Когда уже снег выпадет, когда зима нормальная будет?» Потом выпадут три снежинки — и в городе начинается коллапс. Все идут пешком, маршрутки гребут в снегу, и почему-то никто зиме не радуется. Поэтому на вопрос: «Ой, когда снежок пойдет?» мы отвечаем всегда: «Оно вам надо?».

Мнение

Эколог Иван Русев рассказал, что теплый ноябрь продлевает жизненный цикл различных насекомых-паразитов, которые уже должны были попрятаться в куколки.

«От тепла их может стать настолько больше, что весной приведет к порче урожаев сельского хозяйства. Если говорить в общем, я считаю, что такая погода не к добру».

Фото: files4.adme.ru, shkolazhizni.ru, 7 канал, bessarabiainform.com, s4.fotokto.ru, antikor.com.ua, lotsia.com.ua, bessarabiainform.com

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