Прогноз погоды на вторник, 7 января: будет тепло

Во вторник, 7 января 2024 года, в Одессе и Одесской области станет холоднее. также ожидается туман с видимостью 200-500 м.
Прогноз погоды в Одессе на 7 января
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-5°C тепла, днем 8-10°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 7 января
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5°C тепла, днем 7-12°C.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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