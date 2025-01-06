Прогноз погоди на вівторок, 7 січня: буде тепло

У вівторок, 7 січня 2024 року, в Одесі та Одеській області стане холодніше. також очікується туман з видимістю 200-500 м.
Прогноз погоди в Одесі на 7 січня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 3-5°C тепла, вдень 8-10°C.
Прогноз погоди в Одеській області на 7 січня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-5°C тепла, вдень 7-12°C.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
Вибір редакції