Новости Одессы и Одесской области

Прогноз погоды на вторник, 3 декабря

Прогноз погоды на вторник, 3 декабря

Во вторник, 3 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается более осенняя погода, нежели зимняя и умеренный ветер.

Прогноз погоды в Одессе на 3 декабря

Облачно. Без существенных осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 1°C мороза до 1°C тепла, днем 2-4°C тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 3 декабря

Облачно. Без существенных осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 4°C мороза до 1°C тепла, днем 1-6°C тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Выбор редакции

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua