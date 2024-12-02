Прогноз погоды на вторник, 3 декабря

Во вторник, 3 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области ожидается более осенняя погода, нежели зимняя и умеренный ветер.
Прогноз погоды в Одессе на 3 декабря
Облачно. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 1°C мороза до 1°C тепла, днем 2-4°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 3 декабря
Облачно. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 4°C мороза до 1°C тепла, днем 1-6°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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