Прогноз погоди на вівторок, 3 грудня

У вівторок, 3 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області очікується більш осіння погода, а ніж зимова та помірний вітер.
Прогноз погоди в Одесі на 3 грудня
Хмарно. Без істотних опадів.
Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 1°C морозу до 1°C тепла, вдень 2-4°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 3 грудня
Хмарно. Без істотних опадів.
Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 4°C морозу до 1°C тепла, вдень 1-6°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
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