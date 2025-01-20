Одесса, парк Марка Твена зимой

Прогноз погоды в Одессе на 21 января

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Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-2°C тепла, днем 4-6°C тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 21 января

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман, слабый гололед, гололедица.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3°C мороза до 2°C тепла, днем 4-9°C тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.

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