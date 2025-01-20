Прогноз погоды в Одессе на 21 января
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-2°C тепла, днем 4-6°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 21 января
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ночью и утром местами туман, слабый гололед, гололедица.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 3°C мороза до 2°C тепла, днем 4-9°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.
Выбор редакции
- Он выполнил последний приказ: в Рени прошел турнир памяти юного защитника Украины
- Украшение старых одесских дворов: где искать старинные колодцы? (фото)
- Семь мгновений одесской жизни: на наших улицах, в наших двориках