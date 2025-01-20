Одесса, парк Марка Твена зимой

Прогноз погоди в Одесі на 21 січня

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Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-2°C тепла, вдень 4-6°C тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 21 січня

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь, ожеледиця.

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3°C морозу до 2°C тепла, вдень 4-9°C тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м, ожеледиця.

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