Прогноз погоди в Одесі на 21 січня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-2°C тепла, вдень 4-6°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 21 січня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь, ожеледиця.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вночі від 3°C морозу до 2°C тепла, вдень 4-9°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м, ожеледиця.
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