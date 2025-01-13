Фото дня в Одессе: новогодний Горсад

Прогноз погоды в Одессе на 14 января

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Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-5°C мороза, днем от 1°C мороза до 1°C тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 14 января

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8°C мороза, днем от 3°C мороза до 2°C тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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