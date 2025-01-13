Прогноз погоды в Одессе на 14 января
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-5°C мороза, днем от 1°C мороза до 1°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 14 января
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-8°C мороза, днем от 3°C мороза до 2°C тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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