Прогноз погоди в Одесі на 14 січня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-5°C морозу, вдень від 1°C морозу до 1°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 14 січня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-8°C морозу, вдень від 3°C морозу до 2°C тепла.
На автошляхах області видимість добра.
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