Фото дня в Одессе: новогодний Горсад

Прогноз погоди в Одесі на 14 січня

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Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-5°C морозу, вдень від 1°C морозу до 1°C тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 14 січня

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8°C морозу, вдень від 3°C морозу до 2°C тепла.

На автошляхах області видимість добра.

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