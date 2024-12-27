Новости Одессы и Одесской области

Прогноз погоды на субботу, 28 декабря: довольно прохладно

Прогноз погоды на субботу, 28 декабря: довольно прохладно

В субботу, 28 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области станет холоднее. также ожидается туман с видимостью 200-500 м.

Прогноз погоды в Одессе на 28 декабря

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Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-2°C мороза, днем 2-4°C тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 28 декабря

Облачно с прояснениями.  Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман.

Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5°C мороза, днем 0-5°C тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.

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