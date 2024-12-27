Прогноз погоды на субботу, 28 декабря: довольно прохладно

В субботу, 28 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области станет холоднее. также ожидается туман с видимостью 200-500 м.
Прогноз погоды в Одессе на 28 декабря
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2°C мороза, днем 2-4°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 28 декабря
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5°C мороза, днем 0-5°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.
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