Прогноз погоди на суботу, 28 грудня: доволі прохолодно

У суботу, 28 грудня 2024 року, в Одесі та Одеській області стане холодніше. також очікується туман з видимістю 200-500 м.
Прогноз погоди в Одесі на 28 грудня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-2°C морозу, вдень 2-4°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 28 грудня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман.
Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вночі 0-5°C морозу, вдень 0-5°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями слабкий туман, видимість 500-1000 м.
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