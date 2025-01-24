Прогноз погоды в Одессе на 25 января
Облачно. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ночью и утром туман. Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью и днем 5-7°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 25 января
Облачно, облачно. Ночью и утром небольшой дождь, на Юге умеренный, днем без существенных осадков.
Ночью и утром туман. Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7°C тепла, днем 5-10°C.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
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