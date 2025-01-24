Прогноз погоди в Одесі на 25 січня
Хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
Вночі та вранці туман. Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі та вдень 5-7°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 25 січня
Хмарно. Вночі та вранці невеликий дощ, на Півдні помірний, вдень без істотних опадів.
Вночі та вранці туман. Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 2-7°C тепла, вдень 5-10°C.
На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
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