Приморский бульвар в январе, мокрый асфальт

Прогноз погоди в Одесі на 25 січня

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Хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

Вночі та вранці туман. Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень 5-7°C тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 25 січня

Хмарно. Вночі та вранці невеликий дощ, на Півдні помірний, вдень без істотних опадів.

Вночі та вранці туман. Вітер східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7°C тепла, вдень 5-10°C.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

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