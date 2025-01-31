Прогноз погоды в Одессе на 1 февраля
Облачно. Небольшой дождь. Ночью и утром туман.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью и днем 6-8°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 1 февраля
Облачно. Небольшие осадки, утром и днем местами умеренные,
преимущественно в виде дождя. Ночью и утром туман.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью и днем 5-10°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
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