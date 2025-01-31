Одесский Дом Руссова в тумане

Прогноз погоды в Одессе на 1 февраля

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Облачно. Небольшой дождь. Ночью и утром туман.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью и днем 6-8°C тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 1 февраля

Облачно. Небольшие осадки, утром и днем местами умеренные,

преимущественно в виде дождя. Ночью и утром туман.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью и днем 5-10°C тепла.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

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