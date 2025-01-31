Прогноз погоди в Одесі на 1 лютого
Хмарно. Невеликий дощ. Вночі та вранці туман.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі та вдень 6-8°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 1 лютого
Хмарно. Невеликі опади, вранці та вдень місцями помірні,
переважно у вигляді дощу. Вночі та вранці туман.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі та вдень 5-10°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
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