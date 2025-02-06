В пятницу, 7 февраля 2024 года, в Одессе и Одесской области температура останется по-весеннему теплой, но облачной. Ожидаются незначительные осадки.
Прогноз погоды в Одессе на 7 февраля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-5°C мороза, днем 0-2°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 7 февраля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-8°C мороза, днем от 2°C мороза до 3°C тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
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