31 января вся Украина содрогнулась от новости — из-за ракетной атаки пострадало наше здание Филармонии. Впрочем, несмотря на повреждения, запланированные концерты и воскресный стендап не отменили. Но все равно следите за анонсами и проверяйте место проведения мероприятий.

8 февраля, 15:00. Концерт — интервью с Ольгой Оганезовой

Одесситов приглашают на второй концерт — интервью из цикла «Чайные вечера с Юлианной Панченко», который состоится 8 февраля в 15:00 в Галерее Одесский литературный музей. Звездный гость нашей встречи — Народная артистка Украины Ольга Оганезова.

«Чайные вечера» с Юлианной Панченко это встреча с известными деятелями искусств Одессы, это душевная беседа, потому что Звезды это прежде всего люди!

В концерте принимает участие лауреат международных конкурсов Дарья Сердюк.

Концертмейстер Людмила Пшенишная.

8 февраля, 18:00. Премьера «Кто такой МОМО?». Театр малых комедий

«Кто такой Момо?» — это спектакль, который знакомит зрителя с пожилыми супругами Андре и Лоранс. Их спокойная, размеренная жизнь внезапно меняется за один вечер, раскрывая перед парой целый калейдоскоп эмоций: от знакомых и давно забытых до совершенно новых и неожиданных.

И как вы думаете, какую роль в этом может сыграть какой-то чудак, который проходя мимо вас в супермаркете сначала кладет в вашу тележку свои вещи, а потом убегает вместе с тележкой? Да и это еще не все сюрпризы! Дальше будет, и это — точно удивит вас. Приходите и получите море удовольствия от просмотра.

9 февраля, 18:00. Мировая премьера Fritz Brun «5 Lieder»

Одесская филармония приглашает! Мировая премьера восстановленного цикла. Заслуженный деятель культуры республики Польша Светлана Самойленко (сопрано) и дипломантка международных конкурсов Светлана Серенко (фортепиано) представляют исполнительско-исследовательский проект С.Серенко Fritz Brun «5 Lieder». В концерте также прозвучат произведения К.Дебюсси, Ф.Пуленка, Л.Ружицкого.

Ведущая — заслуженная работница культуры Украины лектор-музыковед Анна Розен.

9 февраля, 19:00. Гастроли «Безумный Мальчишник». В помещении Театра юного зрителя

Киевский театр Modern Theatre приглашает посмотреть зажигательную, юмористическую историю, которая погрузит зрителей в вихрь событий, невероятных ситуаций и веселых курьезов. Герои спектакля подарят множество положительных эмоций, а сюжет оставит вас в отличном настроении.



9 февраля, 18:30. Стендап На двоих. Областная Филармония

18+. Комики Алла Волкова и Феликс Редька приглашают на Стендап На Двоих обещает вам незабываемый вечер! Это место, где опытные стендап-комики соберутся, чтобы разорвать зал смехом и зарядить вас положительной энергией. Поэтому помните, что готовиться к вечеру стендапа стоит заблаговременно!

Будьте уверены, что первый ряд будет самым горячим местом в зале, поэтому не медлите и приходите раньше, чтобы получить лучшее место и насладиться морем смеха!

