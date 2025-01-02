Прогноз погоды на пятницу, 3 января

В пятницу, 3 января 2024 года, в Одессе и Одесской области станет холоднее. также ожидается туман с видимостью 200-500 м.
Прогноз погоды в Одессе на 3 января
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 1-3°C тепла, днем 7-9°C тепла.
Прогноз погоды в Одесской области на 3 января
Облачно с прояснениями. Утром и днем местами небольшие осадки.
Утром местами гололед, гололедица.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.
Температура ночью от 2°C мороза до 3°C тепла, днем 4-9°C тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км, утром гололедица.
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