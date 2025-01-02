Новини Одеси та Одеської області

Прогноз погоди на п’ятницю, 3 січня

Прогноз погоди на п’ятницю, 3 січня

У п’ятницю, 3 січня 2024 року, в Одесі та Одеській області стане холодніше. також очікується туман з видимістю 200-500 м.

Прогноз погоди в Одесі на 3 січня

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Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 1-3°C тепла, вдень 7-9°C тепла.

Прогноз погоди в Одеській області на 3 січня

Хмарно з проясненнями. Вранці та вдень місцями невеликі опади.

Вранці місцями ожеледь, ожеледиця.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі від 2°C морозу до 3°C тепла, вдень 4-9°C тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км, вранці ожеледиця.

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