Прогноз погоди на п’ятницю, 3 січня

У п’ятницю, 3 січня 2024 року, в Одесі та Одеській області стане холодніше. також очікується туман з видимістю 200-500 м.
Прогноз погоди в Одесі на 3 січня
Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
Температура вночі 1-3°C тепла, вдень 7-9°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 3 січня
Хмарно з проясненнями. Вранці та вдень місцями невеликі опади.
Вранці місцями ожеледь, ожеледиця.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с, вдень місцями пориви 15-17 м/с.
Температура вночі від 2°C морозу до 3°C тепла, вдень 4-9°C тепла.
На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км, вранці ожеледиця.
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