Одесский Дом Руссова в тумане

Прогноз погоди в Одесі на 30 січня

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В Одесі у четвер хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 7-9°С тепла.

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Прогноз погоди в Одеській області на 30 січня

По Одеській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 7-12°С, місцями до 15°С тепла.

На дорогах області вночі та в першій половині дня туман, видимість 200-500 м.

Вибір редакції: Вночі ворог атакував порт Одеської області: є руйнування.

Автор фото Олена Барінова

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