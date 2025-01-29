Прогноз погоди в Одесі на 30 січня
В Одесі у четвер хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-5°С тепла, вдень 7-9°С тепла.
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Прогноз погоди в Одеській області на 30 січня
По Одеській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 7-12°С, місцями до 15°С тепла.
На дорогах області вночі та в першій половині дня туман, видимість 200-500 м.
Вибір редакції: Вночі ворог атакував порт Одеської області: є руйнування.
Автор фото Олена Барінова