Новости Одессы и Одесской области

Прогноз погоды на 2 января в Одессе: что ждет город?

Прогноз погоды на 2 января в Одессе: что ждет город?

Завтра, в четверг, 2 января 2025 года, синоптики прогнозируют Одессе и Одесской области переменную облачность, без осадков.

Прогноз погоды в Одессе на 2 января

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По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 0-2°С тепла, днем воздух прогреется до 8-10°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 2 января

По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-17 м/с

Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 6-11°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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