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Прогноз погоди на 2 січня: що чекає місто?

Прогноз погоди на 2 січня: що чекає місто?

Завтра, у четвер, 2 січня 2025 року, синоптики прогнозують в Одесі та Одеській області мінливу хмарність, без опадів.

Прогноз погоди в Одесі на 2 січня

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За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі завтра мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі 0-2°С, вдень повітря прогріється до 8-10°С.

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Прогноз погоди в Одеській області на 2 січня

По Одеській області завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с, місцями пориви до 15-17 м/с.

Температура вночі від 3°С морозу до 2°С тепла, вдень 6-11°С тепла.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

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Фото Марії Котової

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