А в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины уточняют: существенной магнитной бури сегодня не ожидается, но возможны отдельные периоды повышенной геомагнитной активности.
Как сообщалось, в субботу, 25 января, Землю накрыла достаточно сильная магнитная буря.
Предварительно, небольшая магнитная буря возможна в понедельник, 27 января.
Магнитная буря: что это и как влияет на нас
Магнитная буря – явление, вызванное регулярными вспышками и взрывами на Солнце, в результате которых выделяется значительное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро движутся в разных направлениях, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными бурями или солнечными бурями.
Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Не существует специальных лекарств от магнитных бурь, но преодолевая симптомы с помощью обычных лекарств, вы сможете облегчить свое состояние.
Как пережить магнитные бури без стресса
- Пейте больше воды. Оставайтесь увлажненными, чтобы улучшить кровообращение и уменьшить головную боль.
- Откажитесь от кофе и алкоголя. Они могут усилить ощущение слабости и ухудшить состояние сосудов.
- Придерживайтесь режима сна. Ложитесь спать пораньше и отдыхайте не менее 7-9 часов в сутки.
- Избегайте перегрузок. Дайте себе больше времени на отдых и уменьшение стресса.
- Гуляйте на свежем воздухе. Старайтесь дышать свежим воздухом – помогают прогулки в парке, выезд на природу. Если нет такой возможности – проветривайте помещение.