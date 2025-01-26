А в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины уточняют: существенной магнитной бури сегодня не ожидается, но возможны отдельные периоды повышенной геомагнитной активности.

Как сообщалось, в субботу, 25 января, Землю накрыла достаточно сильная магнитная буря.

Предварительно, небольшая магнитная буря возможна в понедельник, 27 января.

Магнитная буря: что это и как влияет на нас

Магнитная буря – явление, вызванное регулярными вспышками и взрывами на Солнце, в результате которых выделяется значительное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро движутся в разных направлениях, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, которую ученые называют магнитными бурями или солнечными бурями.

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и стресс. Не существует специальных лекарств от магнитных бурь, но преодолевая симптомы с помощью обычных лекарств, вы сможете облегчить свое состояние.

Как пережить магнитные бури без стресса