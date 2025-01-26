А в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України уточнюють: суттєвої магнітної бурі сьогодні не очікується, але можливі окремі періоди підвищеної геомагнітної активності.

Як повідомлялося, у суботу, 25 січня, Землю накрила досить потужна магнітна буря.

Попередньо, невелика магнітна буря можлива у понеділок, 27 січня.

Магнітна буря: що це і як впливає на нас

Магнітна буря – явище, спричинене регулярними спалахами та вибухами на Сонці, внаслідок яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів та електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними чи сонячними бурями.

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, тому деякі люди можуть відчувати головний біль, втома та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як пережити магнітні бурі без стресу