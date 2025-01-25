Магнитная буря
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В субботу, 25 января, ожидается сильная магнитная буря с К-индексом 5 (красный уровень), способная влиять на самочувствие метеозависимых людей, сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

В это время у многих людей могут возникнуть головные боли, слабость, перепады давления и настроения. Ожидается, что уже 27 января солнечная активность пойдет на спад.

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Как помочь организму во время магнитных бурь

Медики советуют метеочувствительным людям соблюдать режим дня и питания:

  • полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу,
  • исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, снизить количество кофе,
  • пить травяные чаи и много воды,
  • гулять на свежем воздухе,
  • небольшие физические нагрузки помогут улучшить состояние и придадут бодрости,
  • избегать конфликтов, стрессовых ситуаций,
  • людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под руками необходимые лекарства.

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