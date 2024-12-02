Прогноз магнитных бурь на 2 декабря: не пора ли запасаться лекарствами?

Предварительно, слабая магнитная буря возможна и во вторник, 3 декабря.

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, декабрь будет относительно спокойным месяцем в геомагнитном плане: ожидается несколько умеренных магнитных бурь и одна сильная.

Магнитная буря: что это

На Солнце регулярные происходят многочисленные взрывы и вспышки, которые ведут к выбрасыванию в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц – протонов и электронов, которые могут очень быстро двигаться в пространстве. Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными солнечными или магнитными бурями.

Все буры различают по мощности и есть слабые магнитные бури, умеренные и мощные. Стандартная классификация – по К-индексу. До К-индекса 4 – это слабые и умеренные бури, которые большинство людей на планете не чувствует.

Все бури выше К-индекса 5 – это бури красного уровня. Чем выше показатель – тем сильнее магнитная буря. Такие бури могут влиять на самочувствие людей, приводить к нарушению работы спутников, GPRS, мобильной и радиосвязи. А еще – вызвать полярные сияния.

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов. Им необходимо всегда иметь под рукой запас необходимых медикаментов.

Как поддержать организм в дни магнитных бурь