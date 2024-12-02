Прогноз магнитных бурь на 2 декабря: не пора ли запасаться лекарствами?

По информации специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в понедельник, 2 декабря 2024 года, прогнозируется умеренная магнитная буря. Это означает, что магнитное поле Земли может немного нарушаться, но в целом это не должно вызвать значительных проблем.
Предварительно, слабая магнитная буря возможна и во вторник, 3 декабря.
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, декабрь будет относительно спокойным месяцем в геомагнитном плане: ожидается несколько умеренных магнитных бурь и одна сильная.
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Магнитная буря: что это
На Солнце регулярные происходят многочисленные взрывы и вспышки, которые ведут к выбрасыванию в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц – протонов и электронов, которые могут очень быстро двигаться в пространстве. Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными солнечными или магнитными бурями.
Все буры различают по мощности и есть слабые магнитные бури, умеренные и мощные. Стандартная классификация – по К-индексу. До К-индекса 4 – это слабые и умеренные бури, которые большинство людей на планете не чувствует.
Все бури выше К-индекса 5 – это бури красного уровня. Чем выше показатель – тем сильнее магнитная буря. Такие бури могут влиять на самочувствие людей, приводить к нарушению работы спутников, GPRS, мобильной и радиосвязи. А еще – вызвать полярные сияния.
Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов. Им необходимо всегда иметь под рукой запас необходимых медикаментов.
Как поддержать организм в дни магнитных бурь
- Полноценно высыпаться, ложиться и просыпаться в одно и то же время.
- Сбалансировано питаться, отдавая предпочтение свежим овощам и фруктам, зелени, легкой и питательной пище.
- Соблюдать водный баланс и пить достаточно воды.
- Отказаться от энергетиков, большого количества кофе, жирной и вредной пищи, алкоголя и сигарет.
- Гулять на свежем воздухе и проветривать помещение.
- Утром делать зарядку, принимать контрастный душ.
- Отказаться от чрезмерных физических нагрузок.
- Снизить психоэмоциональное напряжение: избегать ссор, стрессов.
- При ухудшении самочувствия обращаться к врачу.