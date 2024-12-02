Новости Одессы и Одесской области

Прогноз магнитных бурь на 2 декабря: не пора ли запасаться лекарствами?

Прогноз магнитных бурь на 2 декабря: не пора ли запасаться лекарствами?

По информации специалистов Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в понедельник, 2 декабря 2024 года, прогнозируется умеренная магнитная буря. Это означает, что магнитное поле Земли может немного нарушаться, но в целом это не должно вызвать значительных проблем.

Предварительно, слабая магнитная буря возможна и во вторник, 3 декабря.

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, декабрь будет относительно спокойным месяцем в геомагнитном плане: ожидается несколько умеренных магнитных бурь и одна сильная.

Читайте также: Изменится ли погода в Одессе в понедельник, 2 декабря – прогноз

Магнитная буря: что это

На Солнце регулярные происходят многочисленные взрывы и вспышки, которые ведут к выбрасыванию в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц – протонов и электронов, которые могут очень быстро двигаться в пространстве. Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными солнечными или магнитными бурями.

Все буры различают по мощности и есть слабые магнитные бури, умеренные и мощные. Стандартная классификация – по К-индексу. До К-индекса 4 – это слабые и умеренные бури, которые большинство людей на планете не чувствует.

Все бури выше К-индекса 5 – это бури красного уровня. Чем выше показатель – тем сильнее магнитная буря. Такие бури могут влиять на самочувствие людей, приводить к нарушению работы спутников, GPRS, мобильной и радиосвязи. А еще – вызвать полярные сияния.

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов. Им необходимо всегда иметь под рукой запас необходимых медикаментов.

Как поддержать организм в дни магнитных бурь

  • Полноценно высыпаться, ложиться и просыпаться в одно и то же время.
  • Сбалансировано питаться, отдавая предпочтение свежим овощам и фруктам, зелени, легкой и питательной пище.
  • Соблюдать водный баланс и пить достаточно воды.
  • Отказаться от энергетиков, большого количества кофе, жирной и вредной пищи, алкоголя и сигарет.
  • Гулять на свежем воздухе и проветривать помещение.
  • Утром делать зарядку, принимать контрастный душ.
  • Отказаться от чрезмерных физических нагрузок.
  • Снизить психоэмоциональное напряжение: избегать ссор, стрессов.
  • При ухудшении самочувствия обращаться к врачу.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua