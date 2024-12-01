Изменится ли погода в Одессе в понедельник, 2 декабря – прогноз

По информации синоптиков, завтра, в понедельник, 2 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится переменная облачность. Существенных осадков не предвидится.
Прогноз погоды в Одессе на 2 декабря
Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, завтра в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем она поднимется до 3-5°С.
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Прогноз погоды в Одесской области на 2 декабря
По Одесской области в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 1-6°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
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Фото Натальи Семеновой