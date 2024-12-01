Новости Одессы и Одесской области

Изменится ли погода в Одессе в понедельник, 2 декабря – прогноз

Изменится ли погода в Одессе в понедельник, 2 декабря – прогноз

По информации синоптиков, завтра, в понедельник, 2 декабря 2024 года, в Одессе и Одесской области сохранится переменная облачность. Существенных осадков не предвидится.

Прогноз погоды в Одессе на 2 декабря

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, завтра в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-2°С тепла, днем она поднимется до 3-5°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 2 декабря

По Одесской области в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 1-6°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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Фото Натальи Семеновой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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