Прогноз магнітних бур на 2 грудня: чи не час запасатися ліками?

Попередньо слабка магнітна буря можлива і у вівторок, 3 грудня.

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, грудень буде відносно спокійним місяцем у геомагнітному плані: очікується кілька помірних магнітних бур та одна сильна.

Магнітна буря: що це

На Сонці регулярні відбуваються численні вибухи та спалахи, які ведуть до викидання у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок – протонів та електронів, які можуть дуже швидко рухатися у просторі. Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яка називається вченими сонячними або магнітними бурями.

Усі бури розрізняють за потужністю і є слабкі магнітні бурі, помірні та потужні. Стандартна класифікація – за К-індексом. До К-індексу 4 – це слабкі та помірні бурі, які більшість людей на планеті не відчуває.

Усі бурі вище за К-індекс 5 – це бурі червоного рівня. Чим вищий показник – тим сильніша магнітна буря. Такі бурі можуть впливати на самопочуття людей, призводити до порушення роботи супутників, GPRS, мобільного та радіозв’язку. А ще – викликати полярні сяйва.

Геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин. Їм необхідно завжди мати під рукою запас необхідних медикаментів.

Як підтримати організм у дні магнітних бур