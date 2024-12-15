Прогноз магнитных бурь на 15 декабря: будет ли болеть голова у метеозависимых

Спокойную геомагнитную обстановку в этот день обещают и в Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины.

По предварительным прогнозам ученых, слабые магнитные бури в декабре 2024 года возможны в период 16-18 декабря, 19-20 декабря и 26-28 декабря.

Напомним, геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Кроме того, стоит отметить, что к магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди, беременные и те, кто имеет хронические заболевания, связанные с нервной или сердечно-сосудистой системами. В такие периоды они могут испытывать обострение симптомов болезни.

В дни повышенной геомагнитной активности многие жалуются на вялость, усталость, сонливость, трудности с концентрацией и головную боль. Тем не менее, серьезное недомогание в такие дни – все же редкость, и большинство людей переносят магнитные бури без серьезных последствий для здоровья.

Чтобы благополучно пережить магнитные бури, врачи советуют нормально высыпаться, хорошо питаться, не перегружать организм физическими и эмоциональными нагрузками, дышать свежим воздухом, пить больше жидкости и полноценно отдыхать.

Людям, имеющим хронические заболевания, следует приобрести препараты, которые помогут поддержать нормальное состояние организма.

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