Прогноз магнітних бур на 15 грудня: чи болітиме голова у метеозалежних

Спокійну геомагнітну атмосферу цього дня обіцяють і в Одеській обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України.

За попередніми прогнозами вчених, слабкі магнітні бурі у грудні 2024 року можливі в період 16-18 грудня, 19-20 грудня та 26-28 грудня.

Нагадаємо, геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин.

Крім того, варто зазначити, що до магнітних бур особливо чутливі люди похилого віку, вагітні жінки і ті, хто має хронічні захворювання, пов’язані з нервовою або серцево-судинною системами. У такі періоди вони можуть відчувати загострення симптомів хвороби.

У дні підвищеної геомагнітної активності багато хто скаржиться на млявість, втому, сонливість, труднощі з концентрацією та головний біль. Тим не менш, серйозне нездужання в такі дні – все ж таки рідкість, і більшість людей переносять магнітні бурі без серйозних наслідків для здоров’я.

Щоб благополучно пережити магнітні бурі, лікарі радять нормально висипатись, добре харчуватися, не перевантажувати організм фізичними та емоційними навантаженнями, дихати свіжим повітрям, пити більше рідини та повноцінно відпочивати.

Людям, які мають хронічні захворювання, слід придбати препарати, що допоможуть підтримати нормальний стан організму.

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