Прогноз магнитных бурь: активно ли Солнце 18 октября

В пятницу, 18 октября, солнечная активность понизится до зеленого уровня – К-индекса 3 – что соответствует небольшим магнитным волнениям.

Магнитная буря представляет собой возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Она может продолжаться на протяжении нескольких часов или же может быть затяжной длится несколько дней.

Для оценки интенсивности магнитных бурь ученые используют специальную шкалу – К-индекс. Значения от 1 до 4 по этой шкале считаются незначительными и обычно не влияют на повседневную жизнь людей. А вот бури с К-индексом 5 и выше уже могут оказывать значительное влияние. При мощных магнитных бурях может выходить из строя техника и даже может меняться поведение животных. Они также действуют на метеозависимых людей.

Как защититься от магнитных бурь