Прогноз магнітних бур: чи активне Сонце 18 жовтня

У п’ятницю, 18 жовтня, сонячна активність знизиться до зеленого рівня – К-індексу 3 – що відповідає невеликим магнітним хвилюванням.

Магнітна буря являє собою збурення геомагнітного поля нашої планети. Вона може тривати протягом кількох годин або ж може бути затяжною і тривати кілька днів.

Для оцінки інтенсивності магнітних бур вчені використовують спеціальну шкалу – К-індекс. Значення від 1 до 4 за цією шкалою вважаються незначними і зазвичай не впливають на повсякденне життя людей. А ось бурі з К-індексом 5 і вище вже можуть мати значний вплив. Під час потужних магнітних бурь може виходити з ладу техніка і навіть може змінюватися поведінка тварин. Вони також діють на метеозалежних людей.

Як захиститися від магнітних бур