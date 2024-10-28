Новости Одессы и Одесской области

Прогноз космической погоды: утихнет ли 28 октября магнитная буря или нагрянет новая?

Прогноз космической погоды: утихнет ли 28 октября магнитная буря или нагрянет новая?

Сегодня, в понедельник, 28 октября, на Земле ожидается слабая магнитная буря. Геомагнитный шторм такой силы способен негативно повлиять на работу энергосистем, а также сказаться на здоровье метеозависимых и пожилых людей.

Таков прогноз Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Ранее последнюю магнитную бурю октября 2024 года прогнозировали на 28-29 октября.

Магнитные бури возникают, когда от Солнца с огромной скоростью летят заряженные частицы. Далее они погружаются в магнитное поле нашей планеты, как бы расшатывая его. Иногда это может вывести из строя технику на земле и в космосе.

Читайте также: Северное сияние над Одессой: что вызвало редкое природное явление (фото)

В период магнитных бурь у некоторых людей может повышаться артериальное давление, ухудшаться самочувствие и настроение. У людей с хроническими заболеваниями наблюдается обострение болезней.

В дни магнитных бурь рекомендуется избегать стрессовых ситуаций и заботиться о своем состоянии: отдыхать, контролировать давление, пить как можно больше чистой воды и отдавать предпочтение сбалансированному питанию.

Выбор редакции: Последний переход на зимнее время: плюсы, минусы и последствия для украинцев.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua