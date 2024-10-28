Прогноз космической погоды: утихнет ли 28 октября магнитная буря или нагрянет новая?

Таков прогноз Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Ранее последнюю магнитную бурю октября 2024 года прогнозировали на 28-29 октября.

Магнитные бури возникают, когда от Солнца с огромной скоростью летят заряженные частицы. Далее они погружаются в магнитное поле нашей планеты, как бы расшатывая его. Иногда это может вывести из строя технику на земле и в космосе.

В период магнитных бурь у некоторых людей может повышаться артериальное давление, ухудшаться самочувствие и настроение. У людей с хроническими заболеваниями наблюдается обострение болезней.

В дни магнитных бурь рекомендуется избегать стрессовых ситуаций и заботиться о своем состоянии: отдыхать, контролировать давление, пить как можно больше чистой воды и отдавать предпочтение сбалансированному питанию.

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