Прогноз космічної погоди: вщухне 28 жовтня магнітна буря чи нагряне нова?

Такий прогноз Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Раніше останню магнітну бурю жовтня 2024 прогнозували на 28-29 жовтня.

Магнітні бурі з’являються, коли від Сонця з величезною швидкістю летять заряджені частинки. Далі вони поринають у магнітне поле нашої планети, ніби розхитуючи його. Іноді це може вивести з ладу техніку землі та у космосі.

У період магнітних бур у деяких людей може підвищуватися артеріальний тиск, погіршуватися самопочуття та настрій. У людей із хронічними захворюваннями спостерігається загострення хвороб.

У дні магнітних бур рекомендується уникати стресових ситуацій і піклуватися про свій стан: відпочивати, контролювати тиск, пити якнайбільше чистої води та віддавати перевагу збалансованому харчуванню.

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