Прогноз космічної погоди: вщухне 28 жовтня магнітна буря чи нагряне нова?

Сьогодні, у понеділок, 28 жовтня, на Землі очікується слабка магнітна буря. Геомагнітний шторм такої сили здатний негативно вплинути на роботу енергосистем, а також позначитися на здоров’ї метеозалежних та людей похилого віку.
Такий прогноз Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Раніше останню магнітну бурю жовтня 2024 прогнозували на 28-29 жовтня.
Магнітні бурі з’являються, коли від Сонця з величезною швидкістю летять заряджені частинки. Далі вони поринають у магнітне поле нашої планети, ніби розхитуючи його. Іноді це може вивести з ладу техніку землі та у космосі.
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У період магнітних бур у деяких людей може підвищуватися артеріальний тиск, погіршуватися самопочуття та настрій. У людей із хронічними захворюваннями спостерігається загострення хвороб.
У дні магнітних бур рекомендується уникати стресових ситуацій і піклуватися про свій стан: відпочивати, контролювати тиск, пити якнайбільше чистої води та віддавати перевагу збалансованому харчуванню.
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