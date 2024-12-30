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Прогноз космической погоды на 30 декабря: ждать ли магнитные бури

Прогноз космической погоды на 30 декабря: ждать ли магнитные бури

Сегодня, в понедельник, 30 декабря 2024 года, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение суток солнечная активность была на умеренном уровне.

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Таков прогноз специалистов Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Ранее на этот день прогнозировали слабую магнитную бурю, но так как Солнце непостоянно, пик его активности может меняться.

Предварительно, в январе 2025 года небольшие геомагнитные возмущения возможны в период с 5 по 12 января. Небольшую магнитную бурю также прогнозируют на 16-18 января.

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Магнитные бури: чье здоровье под угрозой

Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия некоторых людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.

Кроме того, стоит отметить, что к магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди и беременные женщины.

Как уберечься от влияния магнитных бурь

  • Находитесь больше времени на свежем воздухе;
  • Ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
  • Включите в свой рацион больше воды, овощей и фруктов;
  • Избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
  • Позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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