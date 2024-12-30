Прогноз космической погоды на 30 декабря: ждать ли магнитные бури

Сегодня, в понедельник, 30 декабря 2024 года, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение суток солнечная активность была на умеренном уровне.
Таков прогноз специалистов Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.
Ранее на этот день прогнозировали слабую магнитную бурю, но так как Солнце непостоянно, пик его активности может меняться.
Предварительно, в январе 2025 года небольшие геомагнитные возмущения возможны в период с 5 по 12 января. Небольшую магнитную бурю также прогнозируют на 16-18 января.
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Магнитные бури: чье здоровье под угрозой
Геомагнитные колебания, вспышки на Солнце и повышенная солнечная активность могут нести угрозу для здоровья и самочувствия некоторых людей, особенно для тех, кто имеет хронические болезни. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с гипертонией и болезнями сердца и сосудов.
Кроме того, стоит отметить, что к магнитным бурям особенно чувствительны пожилые люди и беременные женщины.
Как уберечься от влияния магнитных бурь
- Находитесь больше времени на свежем воздухе;
- Ограничьте употребление тяжелой пищи и алкоголя;
- Включите в свой рацион больше воды, овощей и фруктов;
- Избегайте стресса, переутомления, повышенных нагрузок;
- Позаботьтесь о наличии лекарств против хронических болезней.
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