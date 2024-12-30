Прогноз космічної погоди на 30 грудня: чи чекати на магнітні бурі

Такий прогноз фахівців Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Раніше на цей день прогнозували слабку магнітну бурю, але оскільки Сонце непостійне, пік його активності може змінюватись.

Попередньо, у січні 2025 року невеликі геомагнітні збурення можливі в період із 5 по 12 січня. Невелику магнітну бурю також прогнозують 16-18 січня.

Магнітні бурі: чиє здоров’я під загрозою

Геомагнітні коливання, спалахи на Сонці та підвищена сонячна активність можуть нести загрозу для здоров’я та самопочуття деяких людей, особливо для тих, хто має хронічні хвороби. Особливо уважними до свого здоров’я в цей період слід бути людям із гіпертонією та хворобами серця та судин.

Крім того, варто зазначити, що до магнітних бур особливо чутливі люди похилого віку і вагітні жінки.

Як уберегтися від впливу магнітних бур

Стайте більше часу на свіжому повітрі;

Обмежте вживання важкої їжі та алкоголю;

Включіть у свій раціон більше води, овочів та фруктів;

Уникайте стресу, перевтоми, підвищених навантажень;

Подбайте про наявність ліків проти хронічних хвороб.

Ви також можете дізнатися: Ранкова кава натщесерце: дієтологи про те, як не нашкодити собі.