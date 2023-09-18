Прогноз космической погоды: ждать ли магнитную бурю 18 сентября

Как известно, магнитные бури – это колебания защитного купола Земли – геомагнитного поля, вызванные вспышками на Солнце. Когда они происходят, некоторые люди ощущают головную боль и головокружение, тошноту, повышенное давление, боли в мышцах и суставах, бессонницу или сонливость, сильную слабость и обострение хронических болезней. Поэтому знать, какие дни могут оказаться неспокойными, очень важно, чтобы заранее быть к ним готовыми и держать под рукой нужные медикаменты.

По данным сайта meteoprog, опирающегося на данные Центра предсказания космической погоды, сегодня, в понедельник, 18 сентября 2023 года, существенных магнитных бурь не ожидается.

При этом специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины не исключают в этот день отдельные возмущенные периоды, которые, впрочем, назвать полноценной магнитной бурей нельзя.

Предварительно, достаточно сильная магнитная буря возможна с 26 по 28 сентября.

В опасные дни следует придерживаться простых рекомендаций:

поддерживать здоровый рацион питания;

больше отдыхать и высыпаться;

пить больше чистой воды;

не употреблять алкогольные напитки и жирную пищу;

по возможности избегать стресса и тревожных событий;

проверить содержимое домашней аптечки на наличие необходимых лекарств.