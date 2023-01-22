Как защитить электроприборы при перепадах напряжения

Из-за частых отключений света могут возникать скачки и перепады напряжения в электросетях из-за чего портятся электроприборы. К тому же возрастает риск пожаров в домах и квартирах. Как защитить бытовую технику от скачков напряжения, узнавала наша газета.

Почему случаются перепады в сети

Сохранить стабильное напряжение при повреждении всей энергосистемы Украины и постоянных отключениях света сложно. Поэтому часто, включая электросети, вместо 220 вольт в квартиры подают напряжение в 170-260 вольт. Если выходит из строя нулевой проводник, напряжение может подскочить выше 300 вольт. И некоторые электроприборы из-за этого могут сломаться.

Даже если в квартире или доме перепады напряжения не заметны, техника все равно постепенно приходит в негодность. Дело в том, что когда при включении света одновременно начинает работать все электрооборудование, в домовой сети в любом случае сила тока скачет. Но защитить бытовую технику от перепадов напряжения все же можно.

Отключайте бытовую технику от сети

Основную бытовую технику — холодильники, бойлеры, стиральные машины – после выключения света рекомендуется полностью отключить от сети. А когда свет появится — включать их лучше не сразу, а спустя 10-15 минут. За это время пиковая нагрузка на домовые сети уже завершится, перепады стабилизируются, и техника будет в относительной безопасности. Ведь наибольшие колебания напряжения бывают именно в момент включения света.

Преимущество такого способа – отсутствие дополнительных затрат. Недостаток — таким образом защитить технику удается не всегда. Иногда скачок напряжения может произойти и через некоторое время после включения света.

Установить реле напряжения

Реле регистрирует значительные отклонения от стандартного напряжения при перепадах и автоматически отключает все бытовые электроприборы. А после того как оно нормализовалось — подает сигнал о включении и техника снова подключается.

Реле напряжения делятся на два основных типа – те, что устанавливаются на электрическом щитке, и те, что включаются в розетки (так называемые «казуальные»).

Первый тип — более мощный и надежный. Но для установки такого реле необходимы услуги электрика.

«Казуальные» реле подойдут тем, кто предпочитает решать проблему самостоятельно.

Самые простые модели выдерживают ток 10-16А. Этого достаточно только в том случае, если подключать технику поштучно. Мощные реле рассчитаны на 40-100А и способны защищать электроприборы во всем доме.

Стабилизатор напряжения и бесперебойник (ИБП)

Стабилизатор напряжения – устройство, которое защищает технику от скачков и перепадов напряжения в сети. Источник бесперебойного питания (ИБП) – устройство, которое не только защищает технику от скачков напряжения, но и обеспечивает работу техники, когда нет электричества. ИБП работает на аккумуляторе. В то же время стабилизаторы более мощные, чем бесперебойники.

В характеристиках стабилизаторов обычно указывают мощность ВА (вольт-ампер), а не Вт (ватт). Поэтому, чтобы рассчитать необходимую мощность, нужно умножить указанное на нем число (ВА) на 0,7-0,9 – в зависимости от модели. Результат будет означать, приборы какой мощности «потянет» этот стабилизатор (уже в Вт). При этом лучше оставлять запас 1-2 кВт (10-20%) – чтобы прибор не работал на пределе возможностей.

К сожалению, стабилизаторы в Украине резко подорожали. А найти ИБП сейчас очень сложно.

Что лучше при перепадах: реле, стабилизатор или бесперебойник

Чтобы предотвратить «сгорание» техники, лучше всего объединить разные способы ее защиты. Например, установить реле, а для котла отопления и насосов использовать ИБП. Так они смогут поработать некоторое время даже при отсутствии электроэнергии.

Еще один вариант – на некоторые электроприборы установить стабилизаторы, а остальные – просто вынимать вилки из розеток.

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