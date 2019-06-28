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Новости Одессы и Одесской области

Продолжают поступать сообщения о падении деревьев из-за вчерашней непогоды

Продолжают поступать сообщения о падении деревьев из-за вчерашней непогоды

К этому моменту в «Зелентресте» сообщают об 11 таких случаях.

«Одесская жизнь» уже рассказывала об упавшем дереве на ул. Дерибасовской.

В дальнейшем было зафиксировано падение  на Куликом поле, в Преображенском парке, сквере Чижикова.

Также упали деревья и крупные ветки на городских улицах по таким адресам: Большая Арнаутская, 89, Троицкая, 13, ул. Новосельского, 36, Софиевская, 2-Б, Старопортофранковская, 12, Мечникова, 38, Нежинская угол Спиридоновской.

Работники КП ”Горзелентрест” устраняют последствия древопада.

Поскольку в течение сегодняшнего дня синоптики прогнозируют сохранение порывистого ветра, одесситов просят быть осторожными, а также не оставлять автомобили под старыми деревьями и линиями электропередач.

 

Фото КП “Горзелентрест”

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