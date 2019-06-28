Сильный ветер повалил большое дерево на Дерибасовской

К счастью, никто не пострадал.

Разбушевавшаяся вчера вечером непогода – кратковременная гроза с дождем и порывами ветра – оставила после себя “следы” в самом центре города.

На ул. Дерибасовской, 10, рухнуло старое дерево.

По счастью, в это время рядом никого не оказалось, потому обошлось без пострадавших, – сообщают в КП “Горзелентрест”.

Коммунальщики предупреждают, что резкое ухудшение погодных условий возможно и сегодня, потому просят одесситов быть осторожными на улицах.