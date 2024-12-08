Продажу Белгород-Днестровского порта снова могут отменить: названа причина

Как сообщалось, в ноябре текущего года Единый имущественный комплекс госпредприятие «Белгород-Днестровский морской торговый порт» удалось продать на аукционе с 12-й попытки.

По информации Фонда госимущества (ФГИУ), 5 декабря победитель торгов – ООО «Топ-Оффер» – внес в государственный бюджет средства от приватизации Белгород-Днестровского порта в размере более чем 108 млн грн (с НДС). Отмечается, что это был последний день для внесения денег.

«В настоящее время Фонд госимущества проводит проверку субъекта и происхождение средств согласно ЗУ «О приватизации». Если приватизация завершится успешно, то, наконец, предприятие получит инвестора, который будет развивать порт и оплатит задолженность, имеющуюся в перечне условий приватизации», – сообщили в ФГИУ.

В то же время, как пишет «Думская», если будут обнаружены нарушения, сделку могут отменить. Конечный срок подписания договора – 12 декабря 2024 года.

«Примечательно, что у фирмы после покупки актива в начале ноября сменился конечный бенефициар. Уже 27 числа вместо Богуславского Евгения Владимировича им стал Продивус Владимир Степанович – крупный бизнесмен, экс-нардеп от «Партии регионов», который голосовал за Диктаторские законы 16 января 2014 года, бывший глава Федерации бокса Украины», – отмечает издание.

Белгород-Днестровский порт пытались продать более десяти раз. Его имущественный комплекс включает девять судов портового флота, 47 единиц автомобильного и четыре единицы железнодорожного транспорта. На балансе также числится 18 портальных кранов и спецтехника.

Проблемность этого объекта связана с задолженностью предприятия, которая оценивается в 100 млн грн. Причем, согласно условиям аукциона, этот долг должен оплатить покупатель.

Госпредприятие «Белгород-Днестровский морской торговый порт» специализируется на перевалке лесных грузов, минеральных удобрений, железорудных окатышей, металлопродукции и зерновых грузов. Основным видом его деятельности, согласно уставу, является вспомогательное обслуживание водного транспорта.

В настоящее время госпредприятие работает только как «сухой порт», то есть как большой склад, где собирается груз для отправки в дунайские порты Одесской области.

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