Продаж Білгород-Дністровського порту знову можуть скасувати: названо причину

Як повідомлялося, у листопаді поточного року Єдиний майновий комплекс держпідприємство «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» удалося продати на аукціоні з 12-ї спроби.

За інформацією Фонду держмайна (ФДМУ), 5 грудня переможець торгів – ТОВ «Топ-Оффер» – вніс до державного бюджету кошти від приватизації Білгород-Дністровського порту у розмірі більш ніж 108 млн грн (з ПДВ). Наголошується, що це був останній день для внесення грошей.

«Наразі Фонд держмайна проводить перевірку суб’єкта та походження коштів згідно з ЗУ «Про приватизацію». Якщо приватизація завершиться успішно, то нарешті підприємство отримає інвестора, що буде розбудовувати порт та оплатить заборгованість, що є у переліку умов приватизації», – повідомили у ФДМУ.

У той же час, як пише «Думська», якщо буде виявлено порушення, угоду можуть скасувати. Кінцевий термін підписання договору – 12 грудня 2024 року.

«Примітно, що у фірми після купівлі активу на початку листопада змінився кінцевий бенефіціар. Уже 27 числа замість Богуславського Євгена Володимировича ним став Продивус Володимир Степанович — бізнесмен, екс-нардеп від Партії регіонів, який голосував за Диктаторські закони 16 січня 2014 року, колишній голова Федерації боксу України.», – зазначає видання.

Білгород- Дністровський порт намагалися продати понад десять разів. Його майновий комплекс включає дев’ять суден портового флоту, 47 одиниць автомобільного та чотири одиниці залізничного транспорту. На балансі також числиться 18 портальних кранів та спецтехніка.

Проблемність цього об’єкту пов’язана із заборгованістю підприємства, яка оцінюється у 100 млн грн. Причому, згідно з умовами аукціону, цей борг має сплатити покупець.

Держпідприємство «Білгород-Дністровський морський торговельний порт» спеціалізується на перевалці лісових вантажів, мінеральних добрив, залізорудних котунів, металопродукції та зернових вантажів. Основним видом його діяльності, згідно зі статутом, є допоміжне обслуговування водного транспорту.

Наразі держпідприємство працює лише як «сухий порт», тобто як великий склад, де збирається вантаж для відправлення до дунайських портів Одеської області.

Читайте також: Вантажообіг у портах Великої Одеси зріс удвічі.