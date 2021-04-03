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Пробки в Одессе: на поселок Котовского лучше добираться трамваем (фото)

Пробки в Одессе: на поселок Котовского лучше добираться трамваем (фото)

Сегодня утром, 3 апреля, в Одессе в очередной раз образовалась большая пробка в сторону поселка Котовского.

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Как стало известно «Одесской жизни», причиной затора стал продолжающийся ремонт дороги на улице Черноморского казачества.

По словам очевидцев, сейчас время проезда от Газового переулка до ЗОРа составляет около 50 минут.

Одесситам, направляющимся в сторону поселка Котовского, желательно добираться на место трамваем.

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Отметим, что аналогичная ситуация имела место и неделю назад – тогда причиной пробки в сторону поселка Котовского стал ремонт дороги возле Красного сквера.

Также читайте: Сколько стоит доехать в Одессе с поселка Котовского в город: маршрутки, автобусы, такси.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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