В Одессе большая пробка в сторону поселка Котовского (карта, фото)

Сегодня, 27 марта в Одессе образовалась большая тянучка в сторону поселка Котовского.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Как стало известно «Одесской жизни», пробка тянется от Газового переулка.
Как стало известно, причиной пробки стал ремонт дороги в районе Красного сквера.
Напомним, ранее одесситы-жители поселка Котовского вынуждены были выстаивать огромную очередь у Пересыпского моста, чтобы сесть в трамвай, поскольку из-за попадания в «красную» зону карантина передвигаться в общественном транспорте можно только на сидячих местах. При этом водители маршруток по-прежнему пренебрегают правилами.