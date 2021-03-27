В Одессе большая пробка в сторону поселка Котовского (карта, фото)

Сегодня, 27 марта в Одессе образовалась большая тянучка в сторону поселка Котовского.

Как стало известно «Одесской жизни», пробка тянется от Газового переулка.

Как стало известно, причиной пробки стал ремонт дороги в районе Красного сквера.

Напомним, ранее одесситы-жители поселка Котовского вынуждены были выстаивать огромную очередь у Пересыпского моста, чтобы сесть в трамвай, поскольку из-за попадания в «красную» зону карантина передвигаться в общественном транспорте можно только на сидячих местах. При этом водители маршруток по-прежнему пренебрегают правилами.